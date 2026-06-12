لقي طفل مصرعه، اليوم الجمعة، إثر سقوطه في مياه نهر النيل بمنطقة أرمنت الوابورات غرب محافظة الأقصر، في حادث مأساوي هزّ المنطقة.

تلقت مديرية أمن الأقصر إخطارًا يفيد بسقوط طفل في مياه النيل، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، للتعامل مع الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

تفاصيل حادث غرق طفل

وكشفت التحريات الأولية أن الطفل كان برفقة والده بالقرب من ضفاف النيل، وأثناء تواجدهما انزلقت قدماه بشكل مفاجئ ليسقط في المياه.

محاولات إنقاذ تنتهي بالفشل

وأثار الحادث حالة من الذعر بين الأهالي، حيث حاول عدد من المتواجدين إنقاذ الطفل بالقفز في المياه، وتمكنوا من انتشاله، إلا أنه كان فاقدًا للوعي.

جرى نقل الطفل إلى المستشفى لمحاولة إسعافه، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته نتيجة الغرق، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.