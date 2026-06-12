أيام قليلة تفصلنا عن المواجهة الصعبة والمرتقبة التي تجمع منتخب مصر الأول مع نظيره البلجيكي في الجولة الأولي لبطولة كأس العالم التي تستضيفها دول الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويقع منتخب مصر في المجموعة السابعة التي تضم معه منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزلندا، وسيبدأ مشواره يوم الاثنين بملاقاة بلجيكا ثم يواجه نيوزلندا يوم 22 يونيو الجاري وأخيرا إيران يوم 29 من نفس الشهر.

ويأمل منتخب مصر في تجاوز دور المجموعات والتأهل إلي دور الـ32 وهو الهدف الرئيسي الذي يعمل عليه جميع اللاعبين والجهاز الفني بقيادة حسام حسن، لكن يبقي هناك هدف آخر لعدد من لاعبي مصر الدوليين وهو استغلال مونديال 2026 في تسويق أنفسهم.

ويأمل لاعبو المنتخب الوطني في الظهور بقوة في كأس العالم في أكبر حدث كروي علي وجه الكرة الأرضية وعلي رأسهم الرباعي محمد صلاح وعمر مرموش وحسام عبد المجيد وإمام عاشور.

محمد صلاح يبحث عن محطة جديدة في أوروبا

بعد أن رحل بشكل رسمي عن ليفربول، يحلم محمد صلاح قائد منتخب مصر بالظهور القوي في المونديال من أجل إثبات قدرته علي العطاء وأنه لازال أحد أفضل لاعبي العالم في الشق الهجومي، ويريد صلاح الاستمرار في أوروبا ولفت نظر الأندية إليه ويري أن كأس العالم فرصة لإظهار كل إمكاناته الفنية.

ورغم حديث الإعلام العربي والغربي عن وجود عروض لصلاح من السعودية وتركيا وإنجلترا إلا ان اللاعب حتي الآن لم تصله عروض رسمية جادة لذا فهو يريد استقطاب أندية أوروبية لضمه.

عمر مرموش يخطط لتلميع نفسه

يأمل عمر مرموش نجم منتخب مصر في تلميع نفسه وإثبات قدراته أمام كبري الأندية في العالم لاسيما مع التقارير الإنجليزية التي تتحدث بين الحين والآخر عن اقتراب رحيله عن فريق مانشستر سيتي وأن النادي الإنجليزي يريد التخلص منه.

حسام عبد المجيد

يحلم حسام عبد المجيد مدافع نادي الزمالك في الحصول علي فرصة مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني بأن يكون له دور حقيقي في تشكيلة الفراعنة في المونديال علي أمل فك ارتباطه بالقلعة البيضاء والانتقال لناد في أوروبا أو الخليج في ظل تدني الراتب الذي يحصل عليه حاليا ورغبة الزمالك أيضا في بيعه للمساهمة في حل الأزمة المالية الطاحنة التي تعصف به.

إمام عاشور

يمني إمام عاشور نجم خط الوسط، النفس بأن يشارك بشكل أساسي مع منتخب مصر في المونديال وتقديم أفضل مستوي للضغط علي الأهلي إما بتعديل راتبه السنوي أو تلقي عروض احتراف للرحيل عن القلعة الحمراء.

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