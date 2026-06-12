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لحظة بلحظة.. مباراة كندا ضد البوسنة والهرسك.. 0-1

كتب : نهي خورشيد

09:26 م 12/06/2026 تعديل في 10:34 م
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  • عرض 7 صورة
    كندا والبوسنة والهرسك
  • عرض 7 صورة
    كندا والبوسنة والهرسك
  • عرض 7 صورة
    كندا والبوسنة والهرسك
  • عرض 7 صورة
    كندا والبوسنة والهرسك
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    منتخب كندا
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    كندا والبوسنة والهرسك

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يقدم موقع مصراوي لمتابعيه حول العالم تغطية حية لأحداث مباراة كندا ضد البوسنة والهرسك، ضمن منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس العالم 2026.

وتقام مواجهة كندا ضد البوسنة والهرسك على ملعب تورنتو ستاديوم في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وجاءت تشكيلات كندا والبوسنة والهرسك الرسمية للمواجهة كالأتي:

كندا: حراسة المرمى: ماكسيم كريبو

خط الدفاع: أليستير جونستون، لوك دي فوجرول، ديريك كورنيليوس، ريتشي لاريا

خط الوسط: ستيفن أوستاكيو، إسماعيل كونيه، ليام ميلار

خط الهجوم: جوناثان ديفيد، تاني أولواسي، تاجون بوكانان

البوسنة والهرسك: حراسة المرمى: نيكولا فاسيلي

خط الدفاع: عمار ديديتش، طارق محرموفيتش، سعيد كولاسيناك، نيكولا كاتيتش

خط الوسط: بنيامين طاهروفيتش، إيفان باشيتش، آمار ميميتش

خط الهجوم: إيرميدين ديميروفيتش، إسمير باجراكتاريفيتش ، يوفو لوكيتش

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية أحداث ومجريات مواجهة كندا ضد البوسنة والهرسك في كأس العالم 2026

الشوط الأول:

الدقيقة 1: انطلاق المباراة.

الدقيقة 2: هجمة لكندا يتصدى لها دفاع البوسنة والهرسك.

الدقيقة 3: هدف ضائع لصالح البوسنة بعد تسديدة آمار ميميتش.

الدقيقة 7: تمريرات بين أقدام لاعبي البوسنة والهرسك.

الدقيقة 13: رأسية يوفو لوكيتش يتصدي لها حارس كندا.

الدقيقة 18: كندا تحاول تسجل الهدف الأول.

الدقيقة 21: البوسنة تفتتح التسجيل برأسية يوفو لوكيتش.

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منتخب كندا منتخب البوسنة والهرسك كأس العالم 2026 مونديال 2026

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