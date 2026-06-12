أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد الدولي لكرة القدم برئاسة الإيطالي بيير لويجي كولينا، أسماء طاقم حكام مباراة منتخب مصر أمام نظيره البلجيكي مساء الاثنين المقبل على ملعب لومن فيلد بمدينة سياتل الأمريكية ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة السابعة في النسخة رقم 23 لكأس العالم.

وتقرر أن يقود البرازيلي رامون أباتي (36 سنة) هذا الطاقم ومعه مواطناه دانيلو ماتيس ورفائيا ألفيس كمساعدين ، بجانب كيفين أورتيجا من بيرو كحكم رابع ومواطنه مايكل أوروي كمساعد احتياطي.

وتعد إدارة حكم برازيلي لإحدى مباريات منتخب مصر في كأس العالم هي الأولى منذ أول ظهور له في النسخة الثانية في إيطاليا 1934 حيث توزعت هوية حكام مباريات الـ 7 بين جنسيات تنتمي إلى دول إيطاليا وإسبانيا وبلجيكا وسويسرا وهولندا من أوروبا وباراجواي وكولومبيا من أمريكا الجنوبية.

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