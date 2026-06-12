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تُختتم، مساء اليوم الجمعة، فعاليات النسخة الثانية من مهرجان الإسكندرية للأفلام الخضراء (AGFF)، وذلك على مسرح "ساقية جوانا" بالإسكندرية، في ختام دورة ركزت على قضايا البيئة والعدالة المناخية.

ويُعد المهرجان أحد أبرز الفعاليات السينمائية المتخصصة في المدينة، إذ يسلط الضوء على التحديات البيئية الملحة، ويمنح مساحة لصناع الأفلام الشباب للتعبير عن قضايا المناخ والتغيرات البيئية.

مشاركة واسعة لأكثر من 30 فيلمًا

شهدت دورة هذا العام، التي أقيمت تحت شعار "صور عادلة لعالم هش"، مشاركة أكثر من 30 فيلمًا من أعمال صناع أفلام صاعدين من دول حوض البحر المتوسط، ما أضفى تنوعًا فنيًا وثقافيًا على العروض.

وتنافست الأفلام ضمن أربع فئات رئيسية شملت: المساواة في الوصول إلى الموارد الطبيعية، المعرفة الأصلية والحلول القائمة على الطبيعة، البيئة في سياقات الصراع والحرب، إضافة إلى مجتمعات الخطوط الأمامية والأزمات البيئية.

4 جوائز كبرى في ختام الدورة

ومن المقرر أن يشهد حفل الختام الليلة إعلان الفائزين بأربع جوائز رئيسية، تتضمن جائزة "أصداء المتوسط"، وجائزة "العدالة البيئية"، وجائزة "المخرج طارق نادر"، إلى جانب جائزة الجمهور التي تعتمد على تصويت المتابعين خلال أيام المهرجان.

جلسات نقاش وحراك ثقافي

وشهد المهرجان على مدار أيامه فعاليات وجلسات نقاشية شارك فيها سينمائيون وصحفيون ونشطاء في مجال البيئة، تناولت الأفلام المعروضة والتحولات المناخية المعاصرة.

وهدفت النقاشات إلى تعزيز الوعي بقضايا البيئة وربط الإنتاج السينمائي بالحقوق الإنسانية وقضايا العدالة الاجتماعية والتغيرات المناخية.

ختام دورة استثنائية

ويأتي حفل الختام الليلة ليضع نهاية لفعاليات استمرت منذ 10 يونيو، وسط حضور وإقبال من المهتمين بالسينما والثقافة والبيئة، في محاولة لترسيخ مفهوم "شمول البيئة" وتعزيز الوعي بقضايا العدالة المناخية في الوجدان العام.