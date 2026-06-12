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ترصد له داخل أرض زراعية.. تفاصيل حبس المتهم بقتل شاب في مشتول السوق

كتب : ياسمين عزت

05:49 م 12/06/2026 تعديل في 06:12 م

المجني عليه

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قررت نيابة مشتول السوق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار محمد كساب، رئيس النيابة، وبإشراف وتحقيق المستشار محمود الشماع، حبس المتهم "ماهر أحمد السيد أحمد علي الدين" لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل شاب داخل إحدى الأراضي الزراعية بدائرة المركز. كما قررت النيابة إرسال سلاح الجريمة إلى المعمل الجنائي لفحصه وإعداد تقرير فني بشأنه.

العثور على جثة شاب داخل أرض زراعية

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء عمرو رؤوف زكي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد هاني خريبة، مأمور مركز شرطة مشتول السوق، يفيد بالعثور على جثة شاب داخل إحدى الأراضي الزراعية بنطاق المركز.
وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث مركز شرطة مشتول السوق، بإشراف المقدم محمد شعبان، رئيس المباحث، وضم النقيب مصطفى العسكري والنقيب يحيى أبو الحجاج، معاوني المباحث، إلى موقع البلاغ لإجراء الفحص والتحريات اللازمة.

هوية المجني عليه ومعاينة الجثمان

وبالفحص، تبين أن الجثة لشاب يُدعى "كامل عبد الفتاح محمود عبد الفتاح عبد الله"، يبلغ من العمر 30 عامًا، ومن أبناء قرية البتية التابعة لمركز مشتول السوق. وتبين وجود طعنتين في الظهر، فيما جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى مشتول السوق المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

التحقيقات تكشف سبب ارتكاب الجريمة

وكشفت التحقيقات الأولية أن خلافات سابقة بين المتهم والمجني عليه كانت وراء ارتكاب الواقعة، حيث تبين أن المتهم تربص بالمجني عليه وسدد له عدة طعنات أودت بحياته.
استكمال الإجراءات القانونية
وكانت النيابة العامة قد قررت تشريح الجثمان لبيان السبب النهائي للوفاة، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

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مشتول السوق مقتل شاب أمن الشرقية

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