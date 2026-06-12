مع التقدم في العمر، لا يقتصر الاهتمام بالصحة على القلب أو الدماغ فقط، بل تصبح العظام عنصرا أساسيا، إذ إن ضعفها قد يؤدي إلى كسور خطيرة تؤثر على الحركة وجودة الحياة بشكل عام.

العظام نسيج يتجدد باستمرار



وبحسب ريتشارد أبيل، الأستاذ المشارك في علوم الجهاز العضلي الهيكلي في إمبريال كوليدج لندن، فإن العظام ليست بنية ثابتة كما يعتقد البعض، بل هي نسيج حي يتجدد باستمرار عبر عمليات دقيقة لهدم الأنسجة القديمة واستبدالها بأخرى جديدة، إلا أن هذا التوازن الطبيعي يتأثر مع التقدم في العمر، خصوصا مع انخفاض مستويات بعض الهرمونات، ما يؤدي إلى تراجع كثافة العظام وزيادة قابليتها للكسر، بحسب صحيفة التليجراف البريطانية.

تحذير من كسور الورك



ويحذر أبيل من أن كسور الورك لدى كبار السن تحديدا قد تكون نقطة تحول خطيرة في الحالة الصحية، إذ ترتبط في كثير من الحالات بمضاعفات تؤثر على القدرة على الحركة والاستقلالية لفترات طويلة.

كيف يمكن حماية العظام؟

الحفاظ على صحة العظام يعتمد على مجموعة من العوامل اليومية البسيطة، وفي مقدمتها التغذية السليمة، فالحصول على كميات كافية من الكالسيوم أمر أساسي، لأنه العنصر الرئيسي المسؤول عن بناء العظام وتقويتها.

ويمكن الحصول عليه من مصادر غذائية متنوعة مثل منتجات الألبان، والخضروات الورقية الخضراء، وبعض أنواع الأسماك التي تؤكل بعظامها مثل السردين.

ولا يتوقف الأمر عند الكالسيوم فقط، إذ يلعب البروتين دورا مهما في دعم بنية العظام من خلال دخوله في تكوين الكولاجين، بينما يساعد فيتامين د على تحسين امتصاص الكالسيوم داخل الجسم، ويعمل فيتامين ك على توجيه هذا المعدن إلى العظام بالشكل الصحيح.

ويؤكد أبيل أن الاعتماد على نظام غذائي متوازن يظل الخيار الأفضل للحفاظ على صحة العظام، في حين يمكن اللجوء إلى المكملات الغذائية في بعض الحالات عند الحاجة، لكنها لا تغني عن الغذاء الصحي.

دور الحركة والرياضة



إلى جانب التغذية، تلعب ممارسة النشاط البدني دورا محوريا في الحفاظ على قوة العظام، فأنشطة مثل المشي المنتظم، وصعود السلالم، وتمارين المقاومة، وتمارين التوازن تساعد على تحفيز الخلايا المسؤولة عن بناء العظام، مما يساهم في الحفاظ على كثافتها.

كما تساعد هذه التمارين على تقوية العضلات وتحسين التوازن الجسدي، وهو ما يقلل من احتمالات السقوط والتعرض للكسور، خاصة لدى كبار السن.

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