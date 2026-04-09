إعلان

نفوق 5200 كتكوت.. حريق هائل داخل مزرعة دواجن في أسوان

كتب : مصراوي

03:16 ص 09/04/2026

الحماية المدنية - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


أسوان- إيهاب عمران:

شهدت منطقة حي السلام بمنشية السد العالي في محافظة أسوان، اندلاع حريق داخل مزرعة لتربية الدواجن، ما أسفر عن نفوق 5200 كتكوت.

تلقى اللواء عبدالله عصر مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسوان، يفيد بنشوب حريق داخل مزرعة دواجن بمنطقة حي السلام بالسد العالي.

على الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ للسيطرة على النيران ومنع امتدادها للمناطق المجاورة.

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده إلى باقي أجزاء المزرعة أو المزارع المجاورة، مع تنفيذ أعمال التبريد لضمان عدم تجدد الاشتعال.

كشفت المعاينة الأولية، أن الحريق تسبب في نفوق نحو 5200 كتكوت داخل المزرعة نتيجة الاختناق والحرارة المرتفعة.

تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق والتي كلفت إدارة البحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

