

أسوان- إيهاب عمران:

شهدت منطقة حي السلام بمنشية السد العالي في محافظة أسوان، اندلاع حريق داخل مزرعة لتربية الدواجن، ما أسفر عن نفوق 5200 كتكوت.

تلقى اللواء عبدالله عصر مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسوان، يفيد بنشوب حريق داخل مزرعة دواجن بمنطقة حي السلام بالسد العالي.

على الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ للسيطرة على النيران ومنع امتدادها للمناطق المجاورة.

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده إلى باقي أجزاء المزرعة أو المزارع المجاورة، مع تنفيذ أعمال التبريد لضمان عدم تجدد الاشتعال.

كشفت المعاينة الأولية، أن الحريق تسبب في نفوق نحو 5200 كتكوت داخل المزرعة نتيجة الاختناق والحرارة المرتفعة.

تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق والتي كلفت إدارة البحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.