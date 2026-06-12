وجه المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، بإحالة واقعة كسر خطي مياه شرب عموميين بقرية منيحة التابعة للوحدة المحلية بقروى إقليت بمركز كوم أمبو إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

تعود الواقعة إلى قيام أحد المواطنين بأعمال حفر بيارة صرف صحي خاصة به، ما أدى إلى كسر خطي مياه شرب عموميين بالقرية، أحدهما بقطر 1.5 بوصة والآخر بقطر 4 بوصات، وهو ما تسبب في تأثر شبكة المياه بالمنطقة.

تحرك عاجل لإصلاح العطل

وعلى الفور، كلف المحافظ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدفع بفرق الصيانة التابعة لشبكة مياه إقليت، لسرعة إصلاح الكسر وإعادة ضخ المياه بشكل منتظم للمواطنين.

إحالة للنيابة وتشديد على تطبيق القانون

وأكد محافظ أسوان ضرورة تطبيق القانون بكل حسم تجاه أي مخالفات أو أعمال فردية تتسبب في الإضرار بالمرافق العامة، مشددًا على عدم السماح بالمساس بمقدرات الدولة أو تعطيل الخدمات الأساسية.

متابعة ميدانية مستمرة

وأشار المحافظ إلى استمرار المتابعة الميدانية لشبكات مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف القرى والمراكز، والتعامل الفوري مع أي أعطال أو معوقات لضمان استقرار الخدمات وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.