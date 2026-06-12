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مسؤول أمريكي: عقبات تقنية تؤخر إتمام الاتفاق مع إيران

كتب : وكالات

09:53 م 12/06/2026

إيران وأمريكا

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قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية وفقا لوكالة أسوشيتد برس، إن الاتفاق مع إيران تم إنجازه بنسبة تتراوح بين 80% و85% لكن هناك عقبات تقنية هي من تؤخر إتمام الاتفاق بشكل كامل، مضيفًا أن الجانب الأمريكي يعتقد أن "معظم من يملكون السلطة" داخل الحكومة الإيرانية يريدون التوقيع على الاتفاق، "لكن ليس الجميع".

وأضاف المسؤول، الذي تحدث للصحفيين بشرط عدم الكشف عن هويته وفق قواعد البيت الأبيض، أن التفاصيل التقنية المتعلقة بكيفية إزالة اليورانيوم المخصب الإيراني — وفقًا لمذكرة التفاهم الناشئة — سيتم التفاوض عليها خلال فترة 60 يومًا بعد توقيع الاتفاق من قبل الطرفين.
ولم يوضح المسؤول من تتصور الولايات المتحدة أنه سيتولى مسؤولية نقل اليورانيوم، والذي يُعتقد أنه مدفون داخل ثلاثة مواقع نووية تعرضت لضربات أمريكية العام الماضي.

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