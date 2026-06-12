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"برمودا" مستشار زاهي حواس تُشعل الجدل في كفر الشيخ.. ما القصة؟

كتب : إسلام عمار

07:01 م 12/06/2026

علي أبودشيش

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أثار جدل خلال الساعات الماضية في مدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ، بعد تداول أنباء حول منع المستشار الإعلامي للدكتور زاهي حواس، علي أبودشيش، من دخول حديقة العائلات المطلة على نهر النيل، برفقة أسرته، بسبب ملابسه.

توضيح رسمي من رئيس مدينة فوه

كشف المهندس محمد ضبعون، رئيس مركز ومدينة فوه، حقيقة الواقعة، مؤكدًا أن حديقة العائلات مفتوحة أمام جميع المواطنين والزائرين دون أي استثناءات، ولا توجد تعليمات بمنع دخول أي زائر.
وأوضح أن العاملين بالحديقة يطبقون اللوائح المنظمة لدخول المتنزه، والتي يتم تنفيذها على جميع الرواد دون تفرقة، مشيرًا إلى أن ما حدث كان تطبيقًا للقواعد العامة المنظمة للدخول.

سبب الجدل حول "البرمودا"

وأشار رئيس المدينة إلى أن الواقعة ارتبطت بجدل حول الزي الذي كان يرتديه الزائر، حيث كان يرتدي ما يُعرف بـ“برمودا صيفي”، وهو ما أثار نقاشًا بين بعض العاملين بالحديقة حول مدى ملاءمته لدخول متنزه عام وفقًا للضوابط المعمول بها.

لا استهداف لأحد وتطبيق للائحة

وأكد “ضبعون” أن الأمر لا يتعلق بأي استهداف شخصي، وإنما بتطبيق اللوائح المنظمة لدخول الحديقة على جميع الزائرين دون استثناء، لافتًا إلى أن الحديقة تستقبل يوميًا أسرًا وزوارًا من داخل وخارج المحافظة.

فوه مقصد سياحي ملتزم بالضوابط

وأضاف أن مدينة فوه تستقبل زائرين وسائحين من المصريين والأجانب نظرًا لطبيعتها السياحية المميزة، ويتم تطبيق الضوابط المنظمة داخل المتنزهات العامة بما يتماشى مع العادات والتقاليد العامة للمدينة.

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علي أبودشيش مدينة فوه حديقة العائلات كفر الشيخ

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