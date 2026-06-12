واصلت محافظة الوادي الجديد تكثيف حملاتها الرقابية المفاجئة على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية والخدمية ومحطات الوقود، بهدف إحكام الرقابة على تداول السلع والخدمات، وحماية حقوق المواطنين، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والقواعد المنظمة لمزاولة الأنشطة المختلفة.

حملات مكثفة خلال 4 أيام

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حملات رقابية موسعة خلال الفترة من 6 إلى 9 يونيو 2026، تنفيذًا لتوجيهات حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، بتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز ومتابعة الأنشطة التجارية والخدمية ومحطات الوقود.

وأسفرت الحملات عن تحرير 70 مخالفة تموينية متنوعة، شملت مخالفات متعلقة بالمنظومة التموينية، وأخرى خاصة بالنظافة والاشتراطات المنظمة لمزاولة النشاط، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

ضبط الأسواق والمخابز

وأكدت المحافظة، في بيان لها اليوم الجمعة، استمرار الحملات الرقابية للحفاظ على جودة السلع والخدمات، وضمان انتظام العمل داخل الأسواق والمخابز، بما يسهم في حماية حقوق المواطنين ومنع أي ممارسات سلبية قد تؤثر على توافر السلع أو مستوى الخدمات المقدمة.

كما شددت مديرية التموين على مواصلة المتابعة الميدانية المفاجئة، خاصة داخل الأسواق والمخابز ومحطات الوقود، لرصد المخالفات التموينية والتعامل معها وفقًا للقانون، بما يدعم الانضباط داخل السوق المحلي ويحافظ على حقوق المستهلكين.

قنوات تلقي البلاغات والشكاوى

ودعت محافظة الوادي الجديد المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات تموينية أو ممارسات سلبية، من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم 16528، أو عبر غرفة عمليات مديرية التموين والتجارة الداخلية على الرقم 0922928959، بالإضافة إلى استقبال البلاغات من خلال الرسائل المباشرة عبر الصفحة الرسمية للمحافظة على مواقع التواصل الاجتماعي.