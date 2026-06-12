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باستخدام السلم الهيدروليكي.. إنقاذ كلب عالق في شرفة عقار بالإسكندرية (صور)

كتب : محمد عامر

07:45 م 12/06/2026
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    إنقاذ كلب من شرفة عقار بالإسكندرية (1)
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    إنقاذ كلب من شرفة عقار بالإسكندرية (2)

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نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، في إنقاذ كلب كان عالقًا داخل شرفة عقار بالطابق الثالث بمنطقة العطارين بحي وسط، وذلك باستخدام السلم الهيدروليكي.

بلاغ بوجود كلب عالق

تلقى قسم شرطة العطارين إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوجود كلب عالق بأحد العقارات بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وضباط القسم إلى موقع البلاغ للتعامل مع الموقف.

إنقاذ الكلب من الشرفة

وبالفحص تبين وجود كلب مربوط بجنزير حديدي في الرقبة داخل شرفة شقة بالطابق الثالث، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إنزاله بنجاح باستخدام السلم الهيدروليكي، وإنقاذه دون وقوع أي إصابات.

تحريات أولية حول الواقعة

وأشارت التحريات الأولية إلى أن مالكة الشقة تعاني من اضطرابات نفسية، وتقوم بتربية عدد من الكلاب داخل الشقة، حيث تُرك الكلب بالشرفة، ما أدى إلى تعرضه للاختناق نتيجة الجنزير المربوط به.

جرى تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة العطارين، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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إنقاذ كلب الحماية المدنية الإسكندرية حوادث الإسكندرية

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