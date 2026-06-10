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فصل طالب أدى الامتحان بدلاً من زميله بجامعة كفر الشيخ

كتب : إسلام عمار

10:27 م 10/06/2026

الدكتورة صباح أبوالفتوح

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أصدرت الدكتورة صباح ابوالفتوح، عميد كلية التمريض جامعة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، القرار رقم 83 لسنة 2026 فصل طالب مقيد بالفرقة الأولى بالمعهد الفني للتمريض بالكلية لمدة (21 يومًا) من المعهد.

وتضمن القرار منع دخول الطالب الحرم الجامعي نظرًا لما صدر منه من أمور شغب ومخالفات تخل بنظام الامتحانات.

وكشف قرار عميد الكلية بانتحال نفس الطالب شخصية زميله بغرض أداء امتحان العملي بدلًا منه يوم الأحد الموافق 3 مايو 2026 في مقرر (تمريض البالغين عملي) عن الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2025 - 2026.

جاء ذلك التزامًا بقواعد وضوابط الامتحانات باعتبارها مسؤولية مشتركة تهدف إلى الحفاظ على نزاهة العملية التعليمية وصون قيمة الشهادة الجامعية.

وفي هذا الإطار جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وإصدار القرارات التأديبية اللازمة وفقًا للوائح والقوانين الجامعية المنظمة، وحرصًا على تطبيق مبدأ العدالة والمساواة بين جميع الطلاب دون استثناء.

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الدكتورة صباح ابوالفتوح كفر الشيخ كلية التمريض فصل طالب

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