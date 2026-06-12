بعد هزيمة الافتتاح.. موقف محرج لمحللي جنوب أفريقيا على الهواء

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شهد الاستوديو التحليلي لافتتاح كأس العالم 2026، في إحدى القنوات الجنوب أفريقية، موقفًا محرجًا للمحللين، بعد هزيمة منتخب "البافانا بافانا".

هزيمة جنوب أفريقيا أمام المكسيك

خسرت جنوب أفريقيا أمام المكسيك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، على ملعب أزتيكا، في افتتاح كأس العالم.

وشهدت مباراة افتتاح كأس العالم أول حالة طرد في البطولة، وذلك عندما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه سفيفيلو سيثول، لاعب جنوب أفريقيا، في الدقيقة 49، وفي الدقيقة 82 تعرض لاعب آخر من جنوب أفريقيا للطرد.

وفي الوقت بدل الضائع من المباراة، أشهر الحكم البطاقة الحمراء الثالثة، لكن من نصيب لاعب المكسيك سيزار مونتيس.

موقف محرج لمحلل جنوب أفريقيا

بعد خسارة جنوب أفريقيا أمام المكسيك، ظهر محللون في استوديو تحليلي بإحدى القنوات الجنوب أفريقية، وهم يحاولون منع أنفسهم من الضحك، قبل أن يضحك أحدهم.

Mood in South Africa right now 🥺🇿🇦 pic.twitter.com/uTfpTeuEiI — SportyTV (@SportyTV) June 11, 2026

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