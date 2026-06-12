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رفض يستلم ابنه.. الداخلية تصدر بيانا بشأن الفيديو المثير للجدل

كتب : محمد الصاوي

06:40 م 12/06/2026

الداخلية تضبط والد طفل البدرشين

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كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص حال قيامه بتسليم طفل لوالده ورفض الأخير إستلامه بالجيزة.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الجمعة، بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد الظاهرين بمقطع الفيديو (خال الطفل ، الطفل ، ووالده - مقيمين بدائرة مركز شرطة البدرشين)، وبمواجهتهم أقر خال الطفل بإصطحابه إلى منزل والده لتسليمه له حيث أن والد الطفل منفصل عن زوجته منذ عام 2014، وأن الطفل كان يقيم مع جدته للأم، إلا إنها توفيت فقام خال الطفل بأخذه للإقامة معه منذ أربعة أشهر، وعقب ذلك قام باصطحابه لتسليمه لوالده إلا أنه رفض استلامه، فقام بتصوير مقطع الفيديو لإثبات رفض الأب استلام نجله.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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طفل البدرشين وزارة الداخلية النيابة العامة

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