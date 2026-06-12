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إبراهيم حسن يكشف آخر استعدادات منتخب مصر لملاقاة بلجيكا في المونديال

كتب : رمضان حسن

07:56 م 12/06/2026

إبراهيم حسن

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كشف إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، تفاصيل الاستعدادات لملاقاة بلجيكا يوم الاثنين المقبل في أولي لقاءات المنتخبين في مونديال 2026 الذي تستضيفه 3 دول هي أمريكا وكندا والمكسيك.

وقال إبراهيم حسن في تصريحات صحفية لموقع الاتحاد المصري لكرة القدم : منتخب مصر سيخوض تدريب في الثانية عشر ظهر غد السبت بتوقيت سبوكين، العاشرة مساء بتوقيت القاهرة علي ان يتوجه لمدينة سياتل في الخامسة مساء بتوقيت سبوكين في رحلة طيران تستغرق 40 دقيقة استعدادا لمواجهة بلجيكا يوم الاثنين المقبل في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة .

ويقع منتخب مصر في المجموعة السابعة التي تضم معه منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزلندا، وسيبدأ مشواره يوم الاثنين بملاقاة بلجيكا ثم يواجه نيوزلندا يوم 22 يونيو الجاري وأخيرا إيران يوم 29 من نفس الشهر.

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