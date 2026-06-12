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بعد فاجعة قطار الشلوفة.. قرار عاجل لمحافظ السويس بشأن المزلقانات المخالفة

كتب : حسام الدين أحمد

06:56 م 12/06/2026
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    موقع الحادث
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    السيارة تهشمت في الحادث
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    جثامين ضحايا الحادث

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أصدر اللواء هاني رشاد، محافظ السويس، قرارًا فوريًا بغلق جميع المزلقانات غير الشرعية على خطوط السكة الحديد بنطاق المحافظة، وذلك في أعقاب حادث تصادم قطار الشلوفة المأساوي، الذي أسفر عن مصرع 8 أشخاص من أسرة واحدة.

تشديد على الإجراءات القانونية

وأكد المحافظ على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة ضد المخالفات التي تهدد سلامة المواطنين، مشددًا على ضرورة التصدي الحاسم لأي عبور غير قانوني لخطوط السكك الحديدية.

متابعة لحادث قطار الشلوفة

وتابع اللواء هاني رشاد على مدار الساعة تداعيات الحادث الأليم الذي وقع بمنطقة الشلوفة بحي الجناين، إثر اصطدام قطار ركاب بسيارة ملاكي، ما أسفر عن مصرع جميع مستقليها في الحال.
وكشفت المعاينة الأولية أن الحادث وقع نتيجة عبور السيارة من أحد المزلقانات غير الشرعية بالمنطقة، ما أدى إلى وقوع الاصطدام واشتعال السيارة بالكامل.

تحرك عاجل للأجهزة التنفيذية

وفور تلقي البلاغ، وجّه المحافظ بسرعة انتقال الأجهزة التنفيذية إلى موقع الحادث، حيث دفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، كما انتقلت سيارات الإسعاف ورئاسة حي الجناين لمتابعة الموقف.
وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد النيران والسيطرة الكاملة على الحادث، فيما جرى رفع آثار التصادم وسحب جرار القطار، وإعادة تسيير الحركة بالمنطقة.

نقل الضحايا وإجراءات التحقيق

وتم نقل جثامين الضحايا إلى مجمع السويس الطبي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

توجيهات مشددة للوقاية من الحوادث

كما كلف المحافظ الأجهزة التنفيذية ورئاسة حي الجناين بمتابعة ميدانية مستمرة وتكثيف أعمال التأمين بمحيط خطوط السكك الحديدية، مشددًا على ضرورة التزام المواطنين وقائدي المركبات باستخدام المزلقانات الشرعية فقط، وعدم العبور من الفتحات غير القانونية حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

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