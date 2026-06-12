مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم

كندا

- -
22:00

البوسنة والهرسك

كأس العالم

كوريا الجنوبية

2 1
05:00

التشيك

جميع المباريات

إعلان

على الهواء مباشرة.. مشجع إنجليزي يتلقى خبر منعه من حضور كأس العالم 2026

كتب : نهي خورشيد

07:47 م 12/06/2026
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    كأس العالم
  • عرض 11 صورة
    افتتاح كأس العالم (1)
  • عرض 11 صورة
    كأس العالم
  • عرض 11 صورة
    مشجعو منتخب إنجلترا
  • عرض 11 صورة
    هدف منتخب إنجلترا للشباب في مرمي مصر
  • عرض 11 صورة
    منتخب إنجلترا
  • عرض 11 صورة
    منتخب إنجلترا
  • عرض 11 صورة
    منتخب إنجلترا
  • عرض 11 صورة
    منتخب إنجلترا
  • عرض 11 صورة
    لاعبي منتخب إنجلترا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تلقى أحد مشجعي منتخب إنجلترا صدمة كبيرة خلال منافسات كأس العالم 2026، بعدما تم رفض طلب دخوله إلى الولايات المتحدة الأمريكية رغم امتلاكه تذاكر لحضور مباريات البطولة.

كواليس رفض دخول مشجع إنجلترا إلى الولايات المتحدة

وخلال مشاركة المشجع الإنجليزي في برنامج إذاعي عبر هيئة الإذاعة البريطانية، أكد أنه تلقى رسالة إلكترونية تفيد برفض طلبه للحصول على تصريح السفر الإلكتروني الأمريكي "ESTA" بسبب زيارة سابقة قام بها إلى كوبا خلال عام 2025.

وأوضح المشجع أن الرسالة أكدت عدم أهليته لدخول الولايات المتحدة نتيجة تلك الزيارة، مشيراً إلى أنه كان يتوقع هذا القرار بعدما علم مسبقاً بالقواعد الأمريكية المتعلقة بالسفر إلى كوبا، والتي تؤثر على إجراءات الدخول إلى الأراضي الأمريكية.

وبعد تلقيه قرار الرفض، أكد المشجع أنه أصبح مضطراً للبحث عن مشترٍ لتذاكر المباريات، لتنتهي بذلك آماله في متابعة منتخب إنجلترا من المدرجات خلال النسخة الحالية من كأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

سبب رفض تأشيرة المشجع الإنجليزي

وتنص القوانين الأمريكية على أن الأشخاص الذين زاروا كوبا بعد 12 يناير 2021 لا يمكنهم الاستفادة من نظام تصريح السفر الإلكتروني "ESTA"، ويتعين عليهم التقدم بطلب للحصول على تأشيرة دخول تقليدية وهو ما أدى إلى رفض طلب المشجع الإنجليزي.

ويعاني عدد من الجماهير والمسؤولين الرياضيين من صعوبات تتعلق بإجراءات السفر إلى الولايات المتحدة خلال كأس العالم 2026، إذ واجه مشجعون ومسؤولون من عدة دول صعوبات مرتبطة بالحصول على تصاريح الدخول والتأشيرات.

وكانت نسخة كأس العالم 2026 انطلقت مساء أمس الخميس بمواجهة جنوب إفريقيا والمكسيك، والتي انتهت بفوز إل تريكولور بهدفين نظيفين.

موعد المباراة الأولي لـ منتخب إنجلترا في كأس العالم 2026

ومن المقرر أن يستهل المنتخب الإنجليزي مشواره في كأس العالم بمواجهة نظيره الكرواتي يوم الأربعاء الموافق 17 يونيو، على ملعب دالاس ستيديوم.

إقرأ أيضاً:
الأكثر إحباطاً في تاريخ المونديال.. كيف انتهت مغامرة اسكتلندا في نسخة 1990؟

بسبب قضايا سياسية.. جماهير القارة السمراء تحتفل بخسارة جنوب إفريقيا.. ما القصة؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مشجع إنجليزي الولايات المتحدة الأمريكية كأس العالم 2026 مونديال 2026 منتخب إنجلترا

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

بينهم إياد نصار.. نجوم الفن يحتفلون بانطلاق بطولة كأس العالم 2026- صور
زووم

بينهم إياد نصار.. نجوم الفن يحتفلون بانطلاق بطولة كأس العالم 2026- صور
أباتي حكماً لمباراة منتخب مصر وبلجيكا في مونديال 2026
رياضة محلية

أباتي حكماً لمباراة منتخب مصر وبلجيكا في مونديال 2026

الاتحاد الأوروبي يشدد على ضرورة حل الدولتين لتحقيق سلام دائم بالشرق الأوسط
شئون عربية و دولية

الاتحاد الأوروبي يشدد على ضرورة حل الدولتين لتحقيق سلام دائم بالشرق الأوسط
محمد عبد المنعم يصدم الأهلي قبل الموسم الجديد.. تفاصيل
رياضة محلية

محمد عبد المنعم يصدم الأهلي قبل الموسم الجديد.. تفاصيل

حدث في 8 ساعات| تحقيق عاجل بحادث طائرة تدريب.. وضبط مادة خطرة تُستخدم في
أخبار مصر

حدث في 8 ساعات| تحقيق عاجل بحادث طائرة تدريب.. وضبط مادة خطرة تُستخدم في

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية

2 1

05:00

التشيك

التشيك

كأس العالم

كندا

كندا

- -

22:00

البوسنة والهرسك

البوسنة والهرسك

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان