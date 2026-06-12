تلقى أحد مشجعي منتخب إنجلترا صدمة كبيرة خلال منافسات كأس العالم 2026، بعدما تم رفض طلب دخوله إلى الولايات المتحدة الأمريكية رغم امتلاكه تذاكر لحضور مباريات البطولة.

كواليس رفض دخول مشجع إنجلترا إلى الولايات المتحدة

وخلال مشاركة المشجع الإنجليزي في برنامج إذاعي عبر هيئة الإذاعة البريطانية، أكد أنه تلقى رسالة إلكترونية تفيد برفض طلبه للحصول على تصريح السفر الإلكتروني الأمريكي "ESTA" بسبب زيارة سابقة قام بها إلى كوبا خلال عام 2025.

وأوضح المشجع أن الرسالة أكدت عدم أهليته لدخول الولايات المتحدة نتيجة تلك الزيارة، مشيراً إلى أنه كان يتوقع هذا القرار بعدما علم مسبقاً بالقواعد الأمريكية المتعلقة بالسفر إلى كوبا، والتي تؤثر على إجراءات الدخول إلى الأراضي الأمريكية.

وبعد تلقيه قرار الرفض، أكد المشجع أنه أصبح مضطراً للبحث عن مشترٍ لتذاكر المباريات، لتنتهي بذلك آماله في متابعة منتخب إنجلترا من المدرجات خلال النسخة الحالية من كأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

سبب رفض تأشيرة المشجع الإنجليزي

وتنص القوانين الأمريكية على أن الأشخاص الذين زاروا كوبا بعد 12 يناير 2021 لا يمكنهم الاستفادة من نظام تصريح السفر الإلكتروني "ESTA"، ويتعين عليهم التقدم بطلب للحصول على تأشيرة دخول تقليدية وهو ما أدى إلى رفض طلب المشجع الإنجليزي.

ويعاني عدد من الجماهير والمسؤولين الرياضيين من صعوبات تتعلق بإجراءات السفر إلى الولايات المتحدة خلال كأس العالم 2026، إذ واجه مشجعون ومسؤولون من عدة دول صعوبات مرتبطة بالحصول على تصاريح الدخول والتأشيرات.

وكانت نسخة كأس العالم 2026 انطلقت مساء أمس الخميس بمواجهة جنوب إفريقيا والمكسيك، والتي انتهت بفوز إل تريكولور بهدفين نظيفين.

موعد المباراة الأولي لـ منتخب إنجلترا في كأس العالم 2026

ومن المقرر أن يستهل المنتخب الإنجليزي مشواره في كأس العالم بمواجهة نظيره الكرواتي يوم الأربعاء الموافق 17 يونيو، على ملعب دالاس ستيديوم.

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