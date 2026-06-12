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غير صالحة للاستخدام الآدمي.. حماية المستهلك يحذر من مادة خطرة في عصير القصب

كتب : حسن مرسي

06:23 م 12/06/2026

عصير القصب

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أكد إسلام الجزار، المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز له دور غاية في الأهمية لضبط الأسواق وحماية صحة المصريين، مشيرًا إلى ضبط حالات خلط عصير القصب بمادة خطرة في طوخ بالقليوبية.

وأضاف الجزار في مداخلته الهاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن عصير القصب مشروب أساسي في فصل الصيف، وهناك حملات تفتيش مستمرة على مختلف المحال التجارية بكافة المحافظات.

وأشار المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك إلى أنه أثناء المرور في إحدى الحملات بالقليوبية، تم تفتيش بعض العربات التي تبيع عصير القصب، واكتشاف استخدامها مادة ثاني أكسيد التيتانيوم.

وتابع أن "المادة غير صالحة للاستخدام البشري وكانت منتهية الصلاحية، ويتم استخدامها للحفاظ على قوام عصير القصب لفترات طويلة وإضفاء اللون الأبيض على العصير".

وشدد إسلام الجزار على أن هذه المادة تشكل خطرًا على صحة المواطنين، وأن الجهاز يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكد المتحدث باسم حماية المستهلك استمرار الحملات التفتيشية على جميع المحال وعربات بيع العصائر لضمان سلامة المنتجات المقدمة للمواطنين.

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عصير القصب حماية المستهلك إسلام الجزار

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