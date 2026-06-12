يحاول النادي الأهلي تجديد عقد حسين الشحات جناح فريق الكرة الأول والإبقاء عليه مع الفريق في الفترة المقبلة.

وأصبح الشحات لاعبًا حرًا بنهاية عقده مع الفريق الأحمر بانتهاء الموسم الكروي المنقضي إلا أنه لم يحسم وجهته المقبلة حتى الآن رغم تلقيه عروضا من الدوري الليبي والإماراتي لضمه.

وكشف مصدر بالأهلي، أن وائل جمعة مدير الكرة تواصل هاتفيًا مع الشحات وطلب منه الحضور إلي مقر النادي بالجزيرة في الأسبوع المقبل لخوض جولة جديدة من المفاوضات ومحاولة تقريب وجهات النظر فيما يخص الأمور المادية.

تفاصيل شروط الأهلي والشحات

وقال المصدر، إن هناك أزمة كبيرة يالفعل بين الأهلي والشحات، تتمثل في أن لكل طرف شروط معينة في التفاوض حول تجديد العقد وهذه الشروط بعيدة عن بعضها البعض ، حيث يرغب الأهلي في منحه 25 مليون جنيه كراتب سنوي بحد أقصي فيما يريد الشحات الحصول علي 40 مليونًا في الموسم الواحد.

وشدد : باب تجديد الشحات مع الأهلي لم يُغلق وهناك جلسة جديدة في الأسبوع المقبل وفيها يرغب النادي في تقريب وجهات النظر مع اللاعب ومحاولة إقناعه بتجديد عقده.

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