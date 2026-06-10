لقي شابان مصرعهما إثر وقوع حادث تصادم دراجتين على طريق الحامول – الكراكات في نطاق مركز بيلا بكفر الشيخ.

رصدت غرفة طوارئ مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، وصول جثتين لشابين يشتبع عمرهما في العقد الثاني من العمر إلى مشرحة مستشفى سيدي غازي المركزي نتيجة الحادث.

وتبين من سجلات المستشفى أن الشابين المتوفيان هما :"فارس.ا.ع"، في العقد الثاني من العمر، مقيم بقرية الكوم الطويل التابعة مركز بيلا، و"حلمي.أ.ح"، في العقد الثاني من العمر، مقيم بقرية المناوفة التابعة لمركز الحامول.

حُرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.