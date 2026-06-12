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أعلن النجم المصري سام مرسي رحيله رسمياً عن صفوف بريستول سيتي مع نهاية الموسم، بعد فترة قصيرة قضاها داخل النادي منذ انضمامه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

رسالة وداع سام مرسي لناديه الإنجليزي

ووجه مرسي رسالة وداع إلى جماهير النادي عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، قال فيها: "شكراً بريستول سيتي نادٍ عظيم وأتمنى لكم التوفيق في المستقبل".

من جانبه، أكد بريستول سيتي رحيل اللاعب من خلال رسالة نشرها عبر منصته الرسمية:"شكراً لك يا سام".

مشوار سام مع بريستول سيتي

وكان مرسي انضم إلى بريستول سيتي في يناير الماضي بعقد لمدة ستة أشهر في صفقة انتقال حر عقب رحيله عن نادي الكويت الكويتي، وشارك مع الفريق الإنجليزي في 18 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها هدفاً واحداً.

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