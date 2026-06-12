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سقوط متهمين بحيازة كميات كبيرة من مستلزمات ومهمات أمنية مقلدة بالجيزة

كتب : صابر المحلاوي

08:25 م 12/06/2026

سقوط متهمين بحيازة كميات كبيرة من مستلزمات ومهمات

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كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بالترويج لبيع سترات واقية من الطلقات النارية شبيهة بتلك المستخدمة من جانب الأجهزة الأمنية، داخل محل خاص به بمحافظة الجيزة.

تفاصيل فيديو ترويج سترات شبيهة بمعدات الأمن بالجيزة

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه مالك محل بدون ترخيص، ومقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين، وعُثر بحوزته على كمية من السترات وجرابات الطبنجات.

وبمواجهته أقر بتحصله على المضبوطات من مالك محل آخر مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، حيث تم ضبطه أيضًا، وضبط بحوزته كميات من السترات والأحزمة الأميرية.

وباستكمال التحريات، تبين أن المتهم الثاني تحصل على المضبوطات من مالكي مصنعين بنطاق محافظتي الشرقية والقاهرة، وتم ضبطهما، وعُثر بحوزتهما على كميات كبيرة من السترات وجرابات الطبنجات والمهمات التي تحاكي المستخدمة من جانب الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى الأدوات والخامات المستخدمة في التصنيع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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