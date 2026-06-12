كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطعي فيديو تم تداولهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر من قيام أشخاص بالتعدي على شقيقه باستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته بمحافظة الإسكندرية.

تفاصيل مشاجرة عائلية وإصابة شاب في الإسكندرية

بالفحص تبين أنه بتاريخ 30 مايو المنقضي، تلقى قسم شرطة الدخيلة بلاغًا من شقيق القائم على النشر، أفاد خلاله بتعرضه للاعتداء من قبل (زوج شقيقة زوجته – مقيم بدائرة القسم)، حيث قام بالتعدي عليه بسلاح أبيض محدثًا إصابته بجروح متفرقة، على خلفية خلافات أسرية نشبت بينهما.

ضبط المتهم والسلاح المستخدم

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكب الواقعة، وتبين أن له معلومات جنائية سابقة، وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة لذات السبب الوارد في البلاغ.

كما أرشد عن الأداة المستخدمة في الاعتداء، وتم ضبطها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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