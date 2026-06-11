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خلافات الإيجار تنتهي بجريمة قتل.. شقيقان يشعلان النيران في سيدة بكفر الشيخ

كتب : إسلام عمار

03:22 م 11/06/2026

مديرية أمن كفر الشيخ

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أقدم شقيقان يقيمان بمركز الرياض في محافظة كفر الشيخ، على إشعال النيران بمنزل مملوك لسيدة خمسينية وهي بداخله، وذلك بسبب رفضها استمرار إيجارهما لأحد المحلات المملوكة لها بالمنزل، ورغبتها في تأجيره لآخرين، مما أدى إلى إصابتها بإصابات بالغة وفارقت الحياة متأثرة بجراحها.

تلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بتلقي مركز شرطة الرياض إشارة من مستشفى الرياض المركزي، بوصول "حنان غازي مصطفى"، 57 عامًا، ربة منزل، وتقيم بمدينة الرياض، مصابة بحروق في كامل جسدها بنسبة 60% وحالتها العامة سيئة.
جرى نقل السيدة المصابة إلى مستشفى كفر الشيخ العام نظرًا لخطورة حالتها، وأثناء تلقيها العلاج اللازم داخل المستشفى، توفيت متأثرة بإصابتها البالغة.

وبسؤال نجل المجنى عليها "إبراهيم. س"، 30 عامًا، اتهم كلاً من "ع. ح. م"، 40 عامًا، وشقيقه "رمضان"، 30 عامًا، بإشعال النيران في المنزل باستخدام مادة قابلة للاشتعال "بنزين"، وذلك بسبب خلافاتهم مع والدته (مالكة المنزل) على إيجار المحل الكائن بالعقار، لرغبتها في إنهاء التعاقد وتأجيره لأشخاص آخرين، مما دفعهم لارتكاب الجريمة.
عقب تقنين الإجراءات، ألقي القبض على الشقيقين المتهمين، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه جهود وتحريات فريق البحث الجنائي، أقرا بارتكابهما الواقعة تفصيليًا لذات السبب.
حُرر عن الواقعة المحضر رقم 5308 لسنة 2025 جنح مركز شرطة الرياض، وجارٍ عرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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كفر الشيخ جريمة قتل النيابة العامة

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