شهدت قرية الكشح التابعة لمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، اليوم، حادثًا مأساويًا، إثر غرق طفل داخل مياه ترعة بطيخ المارة بالقرية، ما أسفر عن وفاته في الحال.

بيانات الطفل المتوفى

وتبين أن الطفل يُدعى زياد مؤمن ماهر، ويبلغ من العمر 13 عامًا، ومقيم بقرية الكشح، حيث لقي مصرعه غرقًا أثناء استحمامه في الترعة هربًا من ارتفاع درجات الحرارة.

نقل الجثمان وإجراءات التحقيق

وعقب انتشال الجثمان من المياه، جرى نقله إلى مستشفى دار السلام المركزي، وإيداعه بالمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق المختصة، فيما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية.