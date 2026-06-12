مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم

كوريا الجنوبية

2 1
05:00

التشيك

كأس العالم

كندا

- -
22:00

البوسنة والهرسك

جميع المباريات

إعلان

الفوز الأول.. الذكاء الاصطناعي يتوقع مشوار منتخب مصر في كأس العالم 2026

كتب : هند عواد

05:33 م 12/06/2026

منتخب مصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

توقع الذكاء الاصطناعي مشوار منتخب مصر في كأس العالم 2026، الذي يبدأ بمواجهة بلجيكا، مساء الإثنين المقبل.

ويشارك منتخب مصر في كأس العالم 2026، ضمن المجموعة السابعة التي تضم، بلجيكا، نيوزيلندا وإيران، وتعتبر هذه المشاركة الرابعة للفراعنة في المونديال، لكن في مشاركته السابقة لم يتخطى الدور الأول.

الذكاء الاصطناعي يتوقع مشوار مصر في كأس العالم

استخدم مصراوي 3 أدوات ذكاء اصطناعي لتحليل موقف مصر في مجموعته، وفرص تأهله للدور المقبل، ومشواره في المونديال.

ورشحت أداة "Grok"، تجاوز منتخب مصر لدور المجموعات كثاني أو ثالث مجموعته، بنسبة 60-70%، وتحقيق الفوز الأول في تاريخ المونديال على حساب نيوزيلندا.

وترى الأداة ذاتها، وجود فرصة قوية لمنتخب مصر للتأهل إلى دورالـ16، لكن تصل احتمالية الوصول إلى ربع النهائي نحو 15%.

الأداة الثانية التي توقعت مشوار منتخب مصر في المونديال هي "ChatGPT"، وتوقعت وصول منتخب مصر إلى دور الـ32.

بينما ترى أداة "gemini"، أن منتخب مصر سيتخطى دور المجموعات لكنه لن يتجاوز دور الـ32 في كأس العالم.

اقرأ أيضًا:

موعد مباراة كندا والبوسنة والهرسك والقناة الناقلة

مصري في الملاعب الفرنسية.. علاء السعيد يقود كليرمونت سان جاك لوصافة الدوري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر كأس العالم 2026 بلجيكا

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

ترامب يتهم إيران بـ"سوء النية" ويُشعل التوتر بـ"تصريحات نارية"
شئون عربية و دولية

ترامب يتهم إيران بـ"سوء النية" ويُشعل التوتر بـ"تصريحات نارية"
"تنفي الشائعات".. آمال ماهر تعلن إقامة حفليها في فرنسا وهولندا
زووم

"تنفي الشائعات".. آمال ماهر تعلن إقامة حفليها في فرنسا وهولندا

وفاة الطيار وإصابة المتدربة.. توجيه عاجل من وزير الطيران بشأن حادث طائرة
أخبار مصر

وفاة الطيار وإصابة المتدربة.. توجيه عاجل من وزير الطيران بشأن حادث طائرة
بينهم إياد نصار.. نجوم الفن يحتفلون بانطلاق بطولة كأس العالم 2026- صور
زووم

بينهم إياد نصار.. نجوم الفن يحتفلون بانطلاق بطولة كأس العالم 2026- صور
قناة مجانية تعلن نقل مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم
كأس العالم 2026

قناة مجانية تعلن نقل مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية

2 1

05:00

التشيك

التشيك

كأس العالم

كندا

كندا

- -

22:00

البوسنة والهرسك

البوسنة والهرسك

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان