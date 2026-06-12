توقع الذكاء الاصطناعي مشوار منتخب مصر في كأس العالم 2026، الذي يبدأ بمواجهة بلجيكا، مساء الإثنين المقبل.

ويشارك منتخب مصر في كأس العالم 2026، ضمن المجموعة السابعة التي تضم، بلجيكا، نيوزيلندا وإيران، وتعتبر هذه المشاركة الرابعة للفراعنة في المونديال، لكن في مشاركته السابقة لم يتخطى الدور الأول.

الذكاء الاصطناعي يتوقع مشوار مصر في كأس العالم

استخدم مصراوي 3 أدوات ذكاء اصطناعي لتحليل موقف مصر في مجموعته، وفرص تأهله للدور المقبل، ومشواره في المونديال.

ورشحت أداة "Grok"، تجاوز منتخب مصر لدور المجموعات كثاني أو ثالث مجموعته، بنسبة 60-70%، وتحقيق الفوز الأول في تاريخ المونديال على حساب نيوزيلندا.

وترى الأداة ذاتها، وجود فرصة قوية لمنتخب مصر للتأهل إلى دورالـ16، لكن تصل احتمالية الوصول إلى ربع النهائي نحو 15%.

الأداة الثانية التي توقعت مشوار منتخب مصر في المونديال هي "ChatGPT"، وتوقعت وصول منتخب مصر إلى دور الـ32.

بينما ترى أداة "gemini"، أن منتخب مصر سيتخطى دور المجموعات لكنه لن يتجاوز دور الـ32 في كأس العالم.

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