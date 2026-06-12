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نفذت أحياء الإسكندرية حملات موسعة، اليوم الجمعة، ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ29 لإزالة البناء المخالف والتعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء.

إزالة مخالفات في 4 أحياء

وأوضحت محافظة الإسكندرية، في بيان صادر اليوم الجمعة، أن الحملات أسفرت عن إزالة 26 حالة بناء مخالف وتعديات ومتغيرات مكانية على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك بأحياء المنتزه أول ووسط والعامرية أول وشرق.

تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة 29

ووجّه الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، أجهزة المحافظة بضرورة متابعة ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة، والبدء الفوري في تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة 29 لإزالة المخالفات.

وشدد المحافظ على أهمية استمرار المتابعة الميدانية من جانب رؤساء الأحياء وجهات الولاية، لمنع إعادة التعدي مرة أخرى بعد تنفيذ الإزالات، مع فرض هيبة الدولة على أراضيها.

الالتزام بضوابط البناء

وأكد المحافظ على ضرورة الالتزام الكامل بضوابط واشتراطات البناء، وعدم الشروع في أي أعمال دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، تجنبًا للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين.