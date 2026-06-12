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أستاذ هندسة بترول: فاتورة استيراد الوقود 2.8 مليار دولار شهريًا

كتب : حسن مرسي

08:08 م 12/06/2026

فاتورة استيراد الوقود 2.8 مليار دولار شهريًا

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أكد الدكتور جمال القليوبى، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن التوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة يمثل محورًا رئيسيًا لتحقيق أمن الطاقة وخفض الاعتماد على الوقود التقليدى، مع توقيع اتفاقيتى استثمار وشراء الطاقة لمحطة رياح جبل الزيت.

وأضاف القليوبى خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن محطة رياح جبل الزيت قدرتها الإنتاجية 580 ميجاوات، مما يسهم فى توفير كميات كبيرة من الغاز المستخدم فى محطات الكهرباء التقليدية.

وأشار أستاذ هندسة البترول إلى أن الدولة تعمل على إزالة العقبات أمام المستثمرين وتشجيع مشاركة القطاع الخاص لدعم التحول للطاقة النظيفة وتعزيز مكانة مصر دوليًا.

وتابع أن "نسبة مساهمة الطاقة المتجددة فى إنتاج الكهرباء تبلغ حاليًا 18.5%، والمستهدف رفع القدرات المركبة لتتجاوز 11 إلى 12 ألف ميجاوات لتصل المساهمة لـ45% عام 2027-2028".

وشدد الدكتور جمال القليوبى على أن هذا التوسع سيخفض فاتورة استيراد الوقود (غاز ومازوت وسولار وبوتاجاز) التى تصل لنحو 2.8 مليار دولار شهريًا.

وأكد أستاذ البترول والطاقة أن زيادة الإنتاج المحلى من البترول والغاز مع دخول الطاقة المتجددة للشبكة سيقلل الفجوة الاستيرادية ويوفر موارد لدعم الاقتصاد وتحسين مؤشرات الموازنة.

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استيراد الوقود جبل الزيت جمال القليوبي

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