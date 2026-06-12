أكد الدكتور أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال، أن التوترات الجيوسياسية المستمرة في الشرق الأوسط تلقي بظلالها على آفاق الاقتصاد العالمي، محذرًا من تداعيات انقطاع سلاسل إمداد الطاقة على الأسعار والنمو.

وأضاف غنيم خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن الوضع الحالي أفضل من أزمة كورونا 2020 التي شهدت انكماشًا 2.88%، لكن البنك الدولي يتوقع تراجع النمو العالمي من 2.9% إلى 2.5% عام 2025.

وأشار أستاذ إدارة الأعمال إلى أن المؤسسات الدولية ترسم سيناريوهات قاتمة بارتفاع أسعار السلع عالميًا 16% بنهاية العام، وقفزة أسعار النفط لمتوسط 116 دولارًا للبرميل.

وتابع أن "أسعار الأسمدة مرشحة للارتفاع 31% لاعتمادها على الغاز الطبيعي كمدخل إنتاج أساسي، مما ينذر بكارثة إنسانية".

وشدد الدكتور أيمن غنيم على أن هذه السيناريوهات قد تدفع نحو 45 مليون شخص حول العالم نحو الجوع وانعدام الأمن الغذائي إذا استمرت الاضطرابات.

وأكد أستاذ إدارة الأعمال أن استمرار الصراعات وتأثر سلاسل شحن الطاقة يهدد سلاسل الإمداد ويعيق النمو الاقتصادي العالمي.