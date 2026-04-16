أصيب ثلاثة أشخاص، اليوم الخميس، في حادث انقلاب أتوبيس على طريق السعال المؤدي إلى مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، نتيجة سوء الأحوال الجوية.

تلقي البلاغ والتحرك

تلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة جنوب سيناء إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب أتوبيس في نطاق مدينة سانت كاترين.

وعلى الفور، جرى التعامل مع البلاغ، وتبين إصابة 3 أشخاص بإصابات خفيفة، حيث رفضوا نقلهم إلى المستشفى.

السيل وراء الحادث

وأكد شهود عيان أن الأتوبيس تعرض للميل نتيجة تعرض المنطقة لسيل مفاجئ، ما أدى إلى اختلال توازنه وانقلابه جزئيًا على الطريق.

إعادة الأتوبيس واستئناف الرحلة

تمكنت الجهات المعنية من إعادة الأتوبيس إلى وضعه الطبيعي، واستكمل رحلته عقب تحسن الأحوال الجوية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.