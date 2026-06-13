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اليوم.. انقطاع المياه عن 7 قرى ببني سويف بسبب أعمال صيانة

كتب : مختار صالح

02:00 ص 13/06/2026

انقطاع المياه

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف انقطاع المياه عن عدد من القرى والتوابع بمركزي ناصر وسمسطا، اليوم السبت، ضمن أعمال الصيانة والتطوير التي تنفذها الشركة لتحسين كفاءة خدمات مياه الشرب.

انقطاع المياه عن 3 قرى بمركز ناصر

أوضحت الشركة أن المياه ستنقطع عن قرى جزيرة أبو صالح والغرقد وعلي حمودة التابعة لمركز ناصر، اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء السبت وحتى الثانية من صباح اليوم التالي، لمدة 4 ساعات.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى توقف محطة مياه جزيرة أبو صالح مؤقتًا، لتنفيذ أعمال ترحيل خط مياه قطر 8 بوصات بقرية الغرقد، لتعارضه مع أعمال تنفيذ شبكة انحدار الصرف الصحي التابعة لفرع ناصر.

توقف الخدمة في 4 قرى بمركز سمسطا

كما أشارت الشركة إلى انقطاع المياه عن قرى بدهل والعساكرة ونزلة الديب ونزلة سعيد التابعة لمركز سمسطا، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، لمدة 6 ساعات.

وأكدت أن الانقطاع يأتي في إطار أعمال تركيب طلمبة جديدة بمحطة مياه بدهل، بهدف رفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

مناشدة للمواطنين والمنشآت الخدمية

وناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي المواطنين وأصحاب المخابز والمنشآت الخدمية الواقعة في نطاق المناطق المتأثرة، ضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وأكدت الشركة توفير سيارات مياه شرب نقية بالمناطق المتضررة عند الحاجة، مشيرة إلى إمكانية طلبها أو تقديم الشكاوى والاستفسارات عبر الخط الساخن 125 أو من خلال خدمة "واتس آب" على الرقم 01211175827.

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