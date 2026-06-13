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حالة الطقس اليوم السبت..شديد الحرارة وفرص لأمطار خفيفة

كتب : محمد ممدوح

06:15 ص 13/06/2026

طقس حار

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، يتحول إلى شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، وحار على السواحل الشمالية، فيما يكون معتدل الحرارة رطبًا ليلًا على أغلب الأنحاء ومائلًا للحرارة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم السبت

وأشارت الهيئة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين درجة ودرجتين مئويتين.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى: العظمى 36 درجة مئوية والصغرى 24 درجة.

الوجه البحري: العظمى 35 درجة مئوية والصغرى 23 درجة.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 32 درجة مئوية والصغرى 21 درجة.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 32 درجة مئوية والصغرى 21 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 38 درجة مئوية والصغرى 23 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 41 درجة مئوية والصغرى 27 درجة.

وأضافت الهيئة أن البلاد تشهد شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

كما تنشط الرياح أحيانًا بسرعة تتراوح بين 25 و35 كيلومترًا في الساعة على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وجنوب البلاد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

ولفتت الأرصاد إلى وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة حدوث تبلغ نحو 20% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع فرص ضعيفة لتكوّن بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، وقد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

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