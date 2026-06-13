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مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى تصادم أتوبيس وسيارة نقل بأسوان

كتب : إيهاب عمران

12:37 ص 13/06/2026

مستشفى أسوان الجامعي

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لقى شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرون، فى حادث تصادم وقع بين أتوبيس خاص بالعاملين بمحطة كهرباء السد العالى وسيارة نقل، على طريق السد العالى شرق بمحافظة أسوان.

تلقى اللواء عبد الله عصر، مدير أمن أسوان، إخطاراً من مأمور مركز شرطة أسوان، بورود بلاغ يفيد وقوع حادث تصادم بين أتوبيس تابع للعاملين بمحطة كهرباء السد العالى وسيارة نقل على طريق السد العالى شرق، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين.

وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث وقاموا بنقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى، وجثة المتوفى إلى مشرحة أسوان العمومية.

جرى تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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مستشفى أسوان الجامعى حادث تصادم السد العالى حادث مروري أسوان

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