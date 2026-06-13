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سرقة بعثة منتخب إنجلترا خلال المشاركة في كأس العالم 2026.. ما التفاصيل؟

كتب : يوسف محمد

05:32 ص 13/06/2026

إنجلترا (1)

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تعرض لاعبي منتخب إنجلترا لعملية سرقة، خلال تواجدهم في الولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026.

وتقام النسخة الحالية لبطولة كأس العالم 2026، في 3 دول مختلفة، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.

تفاصيل تعرض لاعبي منتخب إنجلترا للسرقة

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن لاعبي منتخب إنجلترا تعرضوا للسرقة، بعدما تم سرقة أحذية اللاعبين الخاصة بالمباريات، بجانب كرات البطولة الرسمية التي كان يتدرب بها اللاعبين، بالإضافة إلى معدات التدريب أيضًا.

وأوضحت الصحيفة ذاتها، أنه لم يتبقى سوى كرة قدم واحدة، من بين كل أدو ات التدريب الخاصة بالمنتخب الإنجليزي

وأشارت الصحيفة ذاتها، أن أفراد الأمن يشتبهون في سائقين كانوا قد وثقوا بهم لتوصيل المعدات.

ولم يصدر الاتحاد الإنجليزي أي بيانا رسميا على هذه الأزمة حتى الآن.

موعد مباراة إنجلترا المقبلة في كأس العالم 2026

ويستعد منتخب إنجلترا لملاقاة نظيره الكرواتي، يوم الأربعاء المقبل المواف17 يوليو الجاري السابق، في إطار منافسات الجولة الأولى بالمونديال.

ويتواجد المنتخب الإنجليزي، في المجموعة الـ12 رفقة كل من: "كرواتيا، غانا وبنما".

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منتخب إنجلترا كأس العالم 2026 إنجلترا وكرواتيا

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