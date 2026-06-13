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محلية الفرافرة تطرح الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين اليوم

كتب : محمد الباريسي

04:00 ص 13/06/2026

الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة

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تطرح الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، الخضروات والفاكهة داخل منفذ الفرافرة بأسعار مخفضة ، في إطار جهود الوحدة المحلية لتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة وجودة مناسبة للمواطنين.

أسعار الخضروات في القائمة المعلنة

وتشمل قائمة منفذ الفرافرة عددًا من أصناف الخضروات اليومية التي يعتمد عليها الأهالي بصورة مستمرة، إذ بلغ سعر كيلو الطماطم 25 جنيهًا، والخيار 20 جنيهًا، والباذنجان 15 جنيهًا، بينما سجل البصل 10 جنيهات، ليأتي ضمن أقل الأصناف سعرًا في القائمة المعلنة.

وأكد سلامة محمد الحريتي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة، اليوم السبت، أن طرح خضروات وفاكهة بأسعار مخفضة يأتي استجابة لاحتياجات المواطنين، ودعمًا لجهود محافظة الوادي الجديد في تخفيف الأعباء المعيشية، خاصة مع زيادة الطلب على السلع الأساسية داخل الأسواق.

فاكهة بأسعار مناسبة في الوادي الجديد

وفيما يخص الفاكهة، تضمنت القائمة عنبًا بسعر 35 جنيهًا للكيلو، ومانجو بسعر 60 جنيهًا، إلى جانب كانتلوب بسعر 15 جنيهًا، ضمن أصناف خضروات وفاكهة يوفرها منفذ الفرافرة للمواطنين بأسعار مخفضة.

موقعا البيع في الفرافرة والكفاح

وأوضح "سلامة"، أن البيع يجري من خلال موقعين رئيسيين؛ الأول داخل مدينة الفرافرة بميدان عمر عامر المعروف باسم "الشاشة"، والثاني في قرية الكفاح أمام الوحدة الصحية، بما يوسع نطاق الاستفادة من منفذ الفرافرة ويتيح وصول السلع إلى أهالي المدينة والقرى التابعة لها.

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الوادي الجديد منفذ الفرافرة أسعار مخفضة خضروات وفاكهة الوحدة المحلية

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