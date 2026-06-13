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قبل انطلاق الامتحانات.. مواصفات امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2026

كتب : أحمد الجندي

07:00 ص 13/06/2026

وزارة التربية والتعليم

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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواصفات امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2026، وذلك من خلال النموذج الاسترشادي الذي أتاحته الوزارة عبر موقعها الرسمي، حيث تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2026 يوم 21 يونيو.

وأوضح النموذج الاسترشادي أن امتحان اللغة العربية يتكون من 55 سؤالًا، من بينها 54 سؤال اختيار من متعدد، بالإضافة إلى سؤال مقالي واحد فقط لقياس مهارات التعبير والتحليل لدى الطلاب.

وأكدت الوزارة أن الامتحان يستهدف قياس مستوى الفهم والاستيعاب والتحليل لدى الطلاب، بعيدًا عن الحفظ والتلقين، بما يتماشى مع خطة تطوير نظام التقييم وقياس مهارات التفكير المختلفة.

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وزارة التربية والتعليم الثانوية العامة امتحان اللغة العربية

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