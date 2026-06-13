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مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم ميكروباص بدراجة نارية بطريق طوخ

كتب : أسامة علاء الدين

12:34 ص 13/06/2026

إسعاف

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شهد طريق "طوخ – شبين القناطر" بمحافظة القليوبية، مصرع شاب وإصابة آخر إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ودراجة نارية، وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى شبين القناطر العام، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في الواقعة.

تحرك أمني ومعاينة لموقع الحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ودراجة نارية كان يستقلها شابان على الطريق المشار إليه، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة والفحص.

وفاة أحد مستقلي الدراجة وإصابة الآخر

وكشفت المعاينة الأولية أن الحادث أسفر عن وفاة أحد مستقلي الدراجة النارية، ويدعى أحمد ج.ع، متأثرًا بالإصابات التي لحقت به جراء التصادم، بينما أصيب الشاب الآخر بكسور وجروح متفرقة بالجسد.

نقل الضحية والمصاب إلى المستشفى

جرى نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى شبين القناطر العام تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم نقل المصاب لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

التحقيقات مستمرة لكشف الأسباب

وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ملابسات الحادث وبيان أسبابه.

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القليوبية شبين القناطر حادث تصادم مستشفى شبين القناطر حوادث الطرق مديرية أمن القليوبية

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