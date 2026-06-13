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اليوم.. استئناف المتهمين في قضية رشوة وزارة الري أمام الجنايات

كتب : صابر المحلاوي

07:00 ص 13/06/2026

محكمة مستأنف جنايات القاهرة

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تواصل محكمة جنايات مستأنف القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، نظر استئناف المتهمين في قضية رشوة وزارة الري.

اتهامات بتلقي رشوة مقابل إعداد تقارير لصرف مستحقات مالية

وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول، بصفته موظفًا عموميًا ورئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية، قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، حيث حصل على مبلغ 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة من المتهم السابع، بوساطة المتهم الحادي عشر.

وأوضح أمر الإحالة أن الرشوة كانت مقابل إعداد تقارير تفيد بما تم تلافيه من ملاحظات بالأعمال، تمهيدًا لصرف المستحقات المالية الخاصة بها.

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محكمة جنايات مستأنف القاهرة النيابة العامة رشوة وزارة الري

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