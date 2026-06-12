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ملخص مباراة كندا والبوسنة والهرسك في كأس العالم 2026

كتب : نهي خورشيد

09:26 م 12/06/2026 تعديل في 13/06/2026
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  • عرض 7 صورة
    كندا والبوسنة والهرسك
  • عرض 7 صورة
    كندا والبوسنة والهرسك
  • عرض 7 صورة
    كندا والبوسنة والهرسك
  • عرض 7 صورة
    كندا والبوسنة والهرسك
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    منتخب كندا
  • عرض 7 صورة
    كندا والبوسنة والهرسك

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حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، نتيجةمباراة منتخب كندا أمام البوسنة والهرسك في اللقاء الذي جمع بينهما في الجولة الأولى بكأس العالك 2026.

ويتواجد المنتخب الكندي في المجموعة الثانية ببطولة كأس العالم 2026، رفقة كل من: "البوسنة والهرسك، قطر وسويسرا".

وجاءت تشكيلات كندا والبوسنة والهرسك الرسمية للمواجهة كالأتي:

كندا: حراسة المرمى: ماكسيم كريبو

خط الدفاع: أليستير جونستون، لوك دي فوجرول، ديريك كورنيليوس، ريتشي لاريا

خط الوسط: ستيفن أوستاكيو، إسماعيل كونيه، ليام ميلار

خط الهجوم: جوناثان ديفيد، تاني أولواسي، تاجون بوكانان

البوسنة والهرسك: حراسة المرمى: نيكولا فاسيلي

خط الدفاع: عمار ديديتش، طارق محرموفيتش، سعيد كولاسيناك، نيكولا كاتيتش

خط الوسط: بنيامين طاهروفيتش، إيفان باشيتش، آمار ميميتش

خط الهجوم: إيرميدين ديميروفيتش، إسمير باجراكتاريفيتش ، يوفو لوكيتش

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية أحداث ومجريات مواجهة كندا ضد البوسنة والهرسك في كأس العالم 2026

الشوط الأول:

الشوط الأول:
الدقيقة 1: انطلاق المباراة.

الدقيقة 2: هجمة لكندا يتصدى لها دفاع البوسنة والهرسك.

الدقيقة 3: هدف ضائع لصالح البوسنة بعد تسديدة آمار ميميتش.

الدقيقة 7: تمريرات بين أقدام لاعبي البوسنة والهرسك.

الدقيقة 13: رأسية يوفو لوكيتش يتصدي لها حارس كندا.

الدقيقة 18: كندا تحاول تسجل الهدف الأول.

الدقيقة 21: البوسنة تفتتح التسجيل برأسية يوفو لوكيتش.

الدقيقة 31: ضغط من لتسجيل هدف التعادل.

الدقيقة 32: تسديدة قوية من أولواسي تخرج أعلى مرمى البوسنة والهرسك.

الدقيقة 40: محاولات كندية مستمرة من أجل تسجيل هدف التعادل.

الدقيقة 45: الحكم يحتسب 4 دقائق وقت بدل من الضائع.

الدقيقة 45+3: تسديدة قوية من لاعب كندا لكن تصدى لها حارس البوسنة.

نهاية الشوط الأول بتقدم منتخب البوسنة على نظيره الكندي بهدف نظيف.

الشوط الثاني


الدقيقة 46: انطلاق المباراة.

الدقيقة 49: تدخل قوي بين حارس البوسنة والهرسك مع مهاجم كندا والجهاز الطبي يدخل لعلاج الثنائي.

الدقيقة 52: ضغط من لاعبي كندا للعودة في النتيجة.

الدقيقة 53: تسديدة من لاعب كندا ريتشي لاريا من داخل منطقة الجزاء يشتتها دفاع البوسنة.

الدقيقة 79: كايل لارين يحرز هدف التعادل لمنتخب كندا في مرمى البوسنة والهرسك

الدقيقة 90: نهاية المباراة

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منتخب كندا منتخب البوسنة والهرسك كأس العالم 2026 مونديال 2026

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