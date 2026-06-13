يؤدي طلاب الثانوية الأزهرية بالقسم العلمي، اليوم السبت، امتحان مادة الفيزياء في تمام الساعة 9 صباحًا، وذلك وسط استعدادات مكثفة وإجراءات تنظيمية متكاملة لضمان انتظام سير الامتحانات داخل اللجان على مستوى الجمهورية.

وأكدت قيادات الأزهر الشريف استمرار الجهود لضمان خروج الامتحانات بصورة تليق برسالة المؤسسة الأزهرية وتاريخها العريق، مع توفير بيئة امتحانية مستقرة تحقق الانضباط وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

إجراءات مشددة لمكافحة الغش الإلكتروني

شددت الجهات المعنية على اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة جميع صور الغش، خاصة الغش الإلكتروني، بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع التطبيق الكامل للقوانين واللوائح المنظمة، بما يضمن حماية حقوق الطلاب المجتهدين وترسيخ قيم الأمانة والانضباط داخل اللجان.

وأكد القائم بعمل وكيل الأزهر، الشيخ أيمن عبدالغني، أن النجاح الحقيقي يقوم على الاجتهاد والثقة بالله، داعيًا الطلاب إلى الالتزام بالأخلاق الأزهرية وقيم العلم، مع ضرورة التركيز على المذاكرة والاجتهاد لتحقيق مستقبل مشرق.

ووجه الأزهر الشريف رسالة طمأنة إلى أولياء الأمور، مؤكدًا حرصه على توفير بيئة امتحانية آمنة وعادلة، مع أهمية دور الأسرة في الدعم النفسي والمعنوي للطلاب خلال هذه الفترة المهمة من العام الدراسي.

أرقام وإحصائيات امتحانات الثانوية الأزهرية

يبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية الأزهرية هذا العام 163 ألفًا و677 طالبًا وطالبة، منهم 82 ألفًا و366 بالقسم الأدبي، و81 ألفًا و311 بالقسم العلمي، موزعين على 581 لجنة رئيسية و10 آلاف و230 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، ويشارك في أعمال الملاحظة 22 ألفًا و660 معلمًا ومعلمة لضمان الانضباط الكامل داخل اللجان.

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