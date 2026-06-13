تواصل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، استكمال محاكمة 92 متهمًا في القضية رقم 20240 لسنة 2024 جنايات النزهة، المعروفة إعلاميًا بـ"خلية النزهة".

وكشف أمر الإحالة أن بعض المتهمين تولوا قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون ومؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

اتهامات بالانضمام وتمويل الإرهاب

وأضاف أمر الإحالة أن بعض المتهمين انضموا إلى الجماعة مع علمهم بأغراضها، فيما وُجهت تهمة تمويل الإرهاب لعدد من المتهمين.