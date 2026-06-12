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أغلق حي الجناين في السويس مزلقان أبو حسين غير الشرعي، الذي شهد مصرع 8 أشخاص خلال عبور المزلقان بالتزامن مع عبور القطار.

إغلاق مزلقان أبو حسين

وجاء غلق المزلقان تنفيذا للقرار الفوري الذي اتخذه اللواء هاني رشاد محافظ السويس عقب الحادث، بغلق جميع المزلقانات في غير الشرعية.

وشدد المحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة حيال المخالفات التي تهدد سلامة المواطنين، وتابع اللواء هانى رشاد محافظ السويس، على مدار الساعة تداعيات حادث التصادم الأليم الذي وقع بمنطقة الشلوفة بنطاق حي الجناين والذى أسفر عن مصرع 8 أشخاص إثر اصطدام قطار ركاب بسيارة ملاكي.

وأنتقل اللواء عارف البركاوى السكرتير العام المساعد لموقع الحادث وأشرف على أعمال غلق المزلقان، بحضور محمد عبدالله رئيس حي الجناين، إذ جرى الاستعانة ب4 حواجز خرسانية كبيرة لغلق المزلقان من الجانبين القادم من منطقة أبو سيال والقادم من قرية أبو حسين.

ونشرت صفحة مصراوي بث مباشر لأعمال غلق المزلقان في حضور الأهالي