كشف الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن ارتفاع إنتاج مصر من اللحوم الحمراء إلى نحو 600 ألف طن خلال العام الجاري، مقارنة بنحو 500 ألف طن خلال العام الماضي، مدفوعًا ببرامج تحسين السلالات المحلية وتهجينها بسلالات أجنبية عالية الإنتاجية.

ارتفاع الإنتاج اليومي من اللحوم الحمراء إلى 1.5 كيلو

وقال الدكتور طارق سليمان، في تصريحات لـ"مصراوي"، إن جهود تحسين السلالات المحلية أسهمت في رفع معدلات النمو والإنتاجية، حيث ارتفع متوسط الزيادة الوزنية اليومية للأبقار المخصصة لإنتاج اللحوم إلى نحو 1.5 كيلوجرام يوميًا، مقارنة بنحو 700 جرام فقط في السابق.

وأضاف أن هذه الجهود ساهمت في تعزيز إنتاج اللحوم الحمراء محليًا ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي إلى نحو 60%، في إطار استراتيجية الدولة لتنمية قطاع الثروة الحيوانية وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

وأوضح رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أن برامج الخلط والتهجين اعتمدت على الدمج بين السلالات المحلية، التي تتميز بقدرتها على تحمل الظروف المناخية السائدة ومقاومة الأمراض، وسلالات أجنبية تتمتع بمعدلات إنتاجية مرتفعة، بما يحقق أفضل استفادة ممكنة من المزايا الوراثية لكلا النوعين.

وأكد أن وزارة الزراعة تواصل تنفيذ برامج التحسين الوراثي والتوسع في نشر السلالات المحسنة، بهدف زيادة الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء ورفع كفاءة التربية والإنتاج لدى المربين.