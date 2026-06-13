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ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.. تعرف على حالة الطقس اليوم بالمنيا

كتب : جمال محمد

06:00 ص 13/06/2026

حالة الطقس

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تشهد محافظة المنيا، اليوم السبت، استمرار الموجة الحارة، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، وسط زيادة ملحوظة في نسب الرطوبة، ما يرفع الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية.

طقس حار ورطب

ووفقًا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، يسود طقس حار على أغلب أنحاء الجمهورية، مع ارتفاع نسب الرطوبة، الأمر الذي يزيد من الشعور بحرارة الطقس خلال ساعات النهار.

درجات الحرارة في المنيا

وتسجل درجات الحرارة بمحافظة المنيا اليوم: العظمى: 38 درجة مئوية، والصغرى: 23 درجة مئوية

ومن المتوقع أن تسود أجواء معتدلة خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يكون الطقس حارًا ورطبًا نهارًا على مختلف أنحاء المحافظة.

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