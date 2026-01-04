بين "ملاكي" وسيارة مخلفات.. إصابة 4 في تصادم بأسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

أصيب 4 أشخاص، اليوم الأحد، إثر حادث تصادم وقع على الطريق الدائري بمدينة أسيوط، وتحديداً بالقرب من منطقة "عرب المدابغ" بنطاق حي غرب، مما استدعى تدخلًا عاجلًا من الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لنقل المصابين.

تفاصيل "الملاكي والمخلفات"

كشفت المعاينة والفحص الأمني بموقع الحادث أن التصادم وقع بين طرفين؛ الأول سيارة مخصصة لرفع المخلفات تابعة للوحدة المحلية لقرية "ريفا" بمركز أسيوط، وتحمل لوحات معدنية رقم (ي ب أ 7418)، والطرف الثاني سيارة ملاكي تحمل لوحات رقم (ي ع ر 1364)، مما أسفر عن وقوع إصابات بين مستقلي المركبتين.

تحرك أمني وإسعافي

انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف على الفور إلى مكان الواقعة، عقب تلقي اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا رسميًا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط يفيد بوقوع الحادث.

تم نقل المصابين الأربعة إلى مستشفى الإيمان العام ومستشفى أسيوط الجامعي لتلقي الرعاية الطبية والعلاج اللازم، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها.