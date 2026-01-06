إعلان

بحوزته أسلحة ومتفجرات.. القبض على عنصر من تنظيم داعش في سوريا

كتب : مصراوي

05:20 ص 06/01/2026

وزارة الداخلية السورية

وكالات

أعلنت وزارة الداخلية السورية، أن وحدات الأمن الداخلي في ريف دمشق وبالتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة، نفذت عملية أمنية دقيقة في بلدة العادلية التابعة لمنطقة الكسوة جنوب المحافظة، أسفرت عن توقيف أحد المنتسبين إلى تنظيم داعش الإرهابي.

وتمكنت القوى الأمنية السورية، بحسب ما بيّنت الوزارة عبر منصاتها الرسمية من ضبط حزام ناسف، وكواتم صوت، وعدد من القنابل اليدوية، بالإضافة إلى سلاح ناري وكمية من الذخائر، كانت معدّة لتنفيذ عمليات اغتيال.

وأضافت الوزارة، أنه تم العثور بحوزة الموقوف على حاسوب محمول ومواد رقمية تحتوي على أدلة تثبت تورطه في التخطيط لأعمال إرهابية.

وجرى مصادرة جميع المضبوطات، فيما أحيل الموقوف إلى إدارة مكافحة الإرهاب لمتابعة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

كان قائد الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق أحمد الدالاتي، قد أعلن في 24 ديسمبر عن تنفيذ عملية أمنية، قائلا: "نفذت وحداتنا المختصة، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة وقوات التحالف الدولي، عملية أمنية محكمة استهدفت أحد أوكار تنظيم داعش الإرهابي في مدينة المعضمية بمحافظة ريف دمشق، وذلك عقب عمليات متابعة دقيقة ورصد استخباراتي مكثف"، بحسب ما نشرته وزارة الداخلية.

وأضاف الدالاتي: "أسفرت العملية عن إلقاء القبض على متزعم التنظيم الإرهابي في دمشق "والي دمشق" المدعو طه الزعبي، الملقب بـ"أبو عمر طبية"، وعدد من مساعديه، وضبط بحوزته حزام ناسف وسلاح حربي، ما يعد ضربة قاصمة للتنظيم، ويؤكد الجاهزية العالية لأجهزتنا الأمنية في مواجهة أي تهديد يطال أمن المحافظة ومحيطها"، وفقا لسكاي نيوز.

وزارة الداخلية السورية سوريا ريف دمشق دمشق تنظيم داعش داعش

