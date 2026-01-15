إعلان

عودة الموظفين.. ماس كهربائي بالبوفيه وراء حريق سنترال المنشية بالإسكندرية -صور

كتب : محمد عامر , محمد البدري

03:03 م 15/01/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    حريق سنترال المنشية (1)
  • عرض 5 صورة
    حريق سنترال المنشية (5)
  • عرض 5 صورة
    حريق سنترال المنشية (4)
  • عرض 5 صورة
    حريق سنترال المنشية (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت المعاينة الأولية، أن الحريق المحدود الذي اندلع، اليوم الخميس، في سنترال المنشية، بسبب ماس كهربائي في "بوفيه" بالطابق الثامن، وذلك دون إصابات.

إخلاء موظفين سنترال المنشية

وأعادت قوات الدفاع المدني موظفين الطابق الثامن إلى مكاتبهم بعد إخلائهم مؤقتاً لحين السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

تلقى قسم شرطة المنشية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد نشوب حريق بمبنى سنترال المنشية، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ.

حريق في سنترال المنشية بالإسكندرية

وتبين من المعاينة الأولية نشوب حريق محدود في غرفة بالطابق الثامن بمبنى السنترال، دون حدوث أي إصابات.

ونجحت قوات الدفاع المدني في السيطرة على الحريق وإخماد النيران ومنع امتدادها إلى باقي طوابق السنترال، فيما يجري فحص أسباب نشوب الحريق.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق سنترال المنشية الإسكندرية ماس كهربائي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد صراع ترامب والفيدرالي… هل يفقد الدولار مكانته كملاذ آمن؟ خبراء يوضحون
اقتصاد

بعد صراع ترامب والفيدرالي… هل يفقد الدولار مكانته كملاذ آمن؟ خبراء يوضحون
بالصور- تعطّل الحركة المرورية ببنها بعد اصطدام سيارة نقل بعامود إنارة
أخبار المحافظات

بالصور- تعطّل الحركة المرورية ببنها بعد اصطدام سيارة نقل بعامود إنارة
لماذا يفضل الأوروبيون استخدام ورق التواليت بدلا من الشطاف؟
علاقات

لماذا يفضل الأوروبيون استخدام ورق التواليت بدلا من الشطاف؟
"البحث عن القطعة المفقودة".. هل يواجه محمد صلاح مصير ديدييه دروجبا؟
رياضة عربية وعالمية

"البحث عن القطعة المفقودة".. هل يواجه محمد صلاح مصير ديدييه دروجبا؟
إحالة قضية والدة "شيماء جمال" للاقتصادية مع التحفظ عليها للعرض على النيابة
حوادث وقضايا

إحالة قضية والدة "شيماء جمال" للاقتصادية مع التحفظ عليها للعرض على النيابة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

المنافسة تشتعل.. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو أقل من 900 ألف جنيه
شديد البرودة والقاهرة 12 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
قرار حاسم من التعليم بشأن امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة 2026
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة بمنتصف التعاملات