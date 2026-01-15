312 باخرة سياحية و521 ألف زائر.. المنيا تتصدر المشهد السياحي في الصعيد

كشفت المعاينة الأولية، أن الحريق المحدود الذي اندلع، اليوم الخميس، في سنترال المنشية، بسبب ماس كهربائي في "بوفيه" بالطابق الثامن، وذلك دون إصابات.

إخلاء موظفين سنترال المنشية

وأعادت قوات الدفاع المدني موظفين الطابق الثامن إلى مكاتبهم بعد إخلائهم مؤقتاً لحين السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

تلقى قسم شرطة المنشية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد نشوب حريق بمبنى سنترال المنشية، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ.

حريق في سنترال المنشية بالإسكندرية

وتبين من المعاينة الأولية نشوب حريق محدود في غرفة بالطابق الثامن بمبنى السنترال، دون حدوث أي إصابات.

ونجحت قوات الدفاع المدني في السيطرة على الحريق وإخماد النيران ومنع امتدادها إلى باقي طوابق السنترال، فيما يجري فحص أسباب نشوب الحريق.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.