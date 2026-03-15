تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية من السيطرة على حريق محدود اندلع في منطقة خلف محطة قطار شبين القناطر، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، فيما جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تجدد اشتعال النيران.

بلاغ وتحرك سريع لقوات الحماية المدنية

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق في منطقة خلف محطة قطار شبين القناطر، وعلى الفور تم إخطار قوات الحماية المدنية التي دفعت بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث للتعامل مع الحريق.

السيطرة على النيران قبل امتدادها

وبمجرد وصول فرق الإطفاء إلى موقع البلاغ، جرى التعامل الفوري مع ألسنة اللهب، حيث تمكنت القوات من السيطرة على الحريق في وقت قصير، ومنع امتداده إلى المناطق أو المنشآت المجاورة، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية.

إجراءات التبريد وبدء التحقيق

وعقب السيطرة على الحريق، قامت قوات الحماية المدنية بتنفيذ أعمال التبريد في موقع الحادث لضمان عدم تجدد الاشتعال مرة أخرى، فيما بدأت الجهات المختصة فحص ملابسات الواقعة للوقوف على أسباب اندلاع الحريق واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل